Berlusconi: «Da premier non avrei incontrato Zelensky». «Disagio» nel governo

7:52 Ambasciata Usa a Mosca, americani via da Russia immediatamente



L’ambasciata di Washington a Mosca ha chiesto ai cittadini americani che si trovano in Russia di lasciare immediatamente il Paese e agli altri di evitare di recarvisi. E’ quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell’ambasciata americana in Russia, che dice di ’’non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell’invasione russa dell’Ucraina. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese’’.

L’ambasciata di Washington a Mosca mette inoltre in guardia dal fatto che ’’i cittadini americani potrebbero essere arrestati da parte di funzionari della sicurezza del governo russo’’ e nei loro confronti potrebbe essere ’’applicata in modo arbitraria la legge locale’’. Inoltre la sede diplomatica avverte di una possibile ’’limitazione dei voli in entrata e in uscita dalla Russia’’ e teme una ’’capacità limitata dell’ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Russia’’.