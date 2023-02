Ucraina ultime notizie. Zelensky a Londra: ci servono jet da combattimento. Stasera va a Parigi

13:00 Scholz, decisioni si comunicano dopo scelte con alleati



La coesione degli alleati di fronte all’invasione dell’Ucraina viene rafforzata “preparando decisioni in modo confidenziale e comunicandole dopo. Come Joe Biden e io abbiamo fatto, ad esempio, per quanto riguarda la recente decisione di fornire carri armati all’Ucraina”. Lo ha detto oggi il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al parlamento tedesco in previsione del Consiglio europeo straordinario di domani. Scholz ha aggiunto che “ciò che danneggia la nostra unità, invece, è una corsa al rilancio, ad esempio: carri armati, sottomarini, aerei - chi offre ancora di più?”. Il cancelliere ha poi continuato: “Ciò che ci danneggia sono le dichiarazioni interne e le critiche aperte dei partner e degli alleati. La Germania non parteciperà a questa iniziativa. Perché ogni dissonanza, ogni speculazione su possibili divergenze di interesse vanno solo a vantaggio di Putin e della sua propaganda”. Putin, però, ha detto il cancelliere “non raggiungerà i suoi obiettivi” e non vincerà questa guerra. Scholz ha poi confermato il completo sostegno a Kiev di Berlino per garantire la sua sovranità e integrità territoriale, “finché sarà necessario”. Anche l’Ue inasprirà “ancora una volta le sanzioni” contro Mosca in occasione del primo anno dall’inizio della guerra. Il cancelliere tedesco ha anche di nuovo ribadito che “non prendiamo decisioni che rendono la Nato parte della guerra. Non è la Nato ad essere in guerra con la Russia.