Ucraina ultime notizie. Biden: c’è la minaccia di un’apocalisse nucleare

9:25 Zelensky annuncia nuovi aiuti militari da Australia

L’Australia sta preparando “un significativo pacchetto” di nuovo supporto militare per l’Ucraina, ha rivelato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un intervento online ieri sera all’ente di ricerca politica Lowy Institute di Sydney, in cui ha ringraziato l’Australia in nome del popolo ucraino per tutte le armi e i veicoli militari e per “la cooperazione di difesa molto significativa” tra i due Paesi. Il leader ucraino ha inoltre elogiato la performance dei 40 veicoli blindati di mobilità protetta Bushmaster di disegno australiano, dotati di un sottotelaio per proteggere da mine e ordigni esplosivi, “di grande efficacia in operazioni di combattimento”. “L’Australia sta negoziando proprio adesso con altri Paesi per mettere insieme un pacchetto militare congiunto”, ha detto, aggiungendo di non poter rivelare dettagli del supporto. “Più armi e munizioni riceviamo - artiglieria, droni, difese antiaeree, armi anticarro, armi antinave - più la Russia sentirà il peso della sua violazione del diritto internazionale”, ha aggiunto, esortando inoltre l’Australia a mantenere la pressione sulla Russia, nella forma di nuove sanzioni. L’Australia ha fornito finora 40 dei 60 Bushmaster promessi oltre a sei Howitzers M777, mentre è a metà della spedizione di 28 veicoli blindati M113 dell’era della guerra in Vietnam.