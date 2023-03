Ucraina, ultime notizie: accordo per proroga di 4 mesi dell’export di grano ucraino

14:06 Domani riunione in Ue, si punta a intesa su munizioni a Kiev



Nuova riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 in Ue prevista per domani pomeriggio. L’incontro del Coreper II è stato convocato sia per portare avanti i lavori preparatori per il Consiglio europeo di giovedì e venerdì sia per avvicinarsi all’intesa sull’invio delle munizioni all’Ucraina. Quest’ultimo dossier sarà sul tavolo del consiglio Affari esteri di lunedì e i vertici comunitari puntano ad un accordo politico tra i ministri dei 27 Paesi membri. L’intesa non è lontana ma, in queste ore, gli sherpa saranno impegnati ad un’ulteriore limatura, soprattutto per quanto riguarda l’irrobustimento dell’industria della difesa europea. La Francia vuole allegare il capitolo, senza rinvii, all’accordo sulle modalità per inviare e acquistare munizioni per l’Ucraina.