Ucraina, ultime notizie. Biden pronto a inviare a Kiev armi più potenti. Sindaco: a Severodonetsk uccisi 1.500 civili

8:39 Timmermans: “Non so come andrà a finire su embargo petrolio a Mosca”

Il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca include l’embargo petrolifero e “c’è solo un Paese che ancora non è d’accordo, l’Ungheria. Al punto in cui siamo non so dire come andrà a finire, ma spero si possa trovare un’intesa”. Lo ha dichiarato in un’intervista a La Stampa il vice presidente della Commissione Ue responsabile lo European Green Deal, Frans Timmermans, in vista dell’ “importante” Consiglio europeo della prossima settimana. L’embargo energetico contro la Russia serve, ma da solo non basta, ha sottolineato Timmermans, secondo cui “dobbiamo avere più risorse rinnovabili, essere sempre più indipendenti per gli approvvigionamenti e consumare meno”.

Anche i singoli cittadini europei possono fare molto per ridurre la dipendenza energetica da Mosca. “Un grado in meno di temperatura nelle case di 450 milioni di famiglie vale 10 miliardi di metri cubi di gas”, cioè quasi il 10% di tutto l’export che arriva da Mosca. “Un embargo petrolifero aiuta, tuttavia non è un colpo risolutivo. Noi dobbiamo evitare di versare soldi nelle tasche di Putin che si finanzia solo con la vendita di combustibili fossili. Questo deve essere l’obiettivo»”, ha proseguito Timmermans, ribadendo che “la prima cosa che possiamo fare è ridurre i consumi, come indica il piano europeo RepowerEu”.