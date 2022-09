Ucraina ultime notizie. Biden a Putin: Non usare armi nucleari. Energia, la Francia potrebbe stoppare l’export di elettricità all’Italia per due anni

8:41 Biden ha incontrato presidente Sudafrica Ramaphosa



Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il Sudafrica come “voce vitale sulla scena globale”, ospitando il Presidente Cyril Ramaphosa venerdì alla Casa Bianca per un colloquio che ha toccato le differenze tra le due nazioni sulla guerra della Russia in Ucraina e altro. In una breve apparizione davanti ai media all’inizio del loro incontro, Biden non ha menzionato direttamente il fatto che Ramaphosa è tra i leader africani che hanno mantenuto una posizione neutrale in seguito all’invasione della Russia in Ucraina. Il Sudafrica si è astenuto da un voto delle Nazioni Unite che condannava le azioni della Russia e chiedeva una soluzione mediata.

Ma il Presidente è sembrato riconoscere in modo sottile che i due Paesi hanno le loro differenze. “Dobbiamo davvero assicurarci di comprenderci a fondo”, ha detto Biden, che ha elogiato Ramaphosa per la leadership del suo Paese nella lotta contro la pandemia Covid-19, l’impatto del cambiamento climatico e altre questioni. Dopo l’incontro, Ramaphosa ha dichiarato ai giornalisti che la posizione del Sudafrica sul conflitto è “rispettata” e che sia lui che Biden hanno convenuto che “vorrebbero che questo conflitto finisse il prima possibile”.