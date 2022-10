Ucraina, ultime notizie. Putin, decreto per la legge marziale nelle regioni annesse. Erdogan a Zelensky: riaprire i negoziati

13:46 Ambasciatore ucraino in Italia, centinaia di milioni di danni al nostro patrimonio culturale

«Ormai ammontano a centinaia di milioni di euro i danni al nostro patrimonio culturale. Abbiamo ancora tanti artisti che restano in patria, ma i russi non vogliono che manteniamo la nostra cultura. Gli invasori hanno bruciato libri e stanno distruggendo i nostri musei che si trovano in zone rurali, quindi erano proprio quelli l’obiettivo dei loro attacchi»: lo ha detto questa mattina Yaroslav Melnyk, ambasciatore d’Ucraina in Italia, partecipando alla presentazione di Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea in programma dal 17 al 20 novembre nella quale l’Ucraina sarà Paese ospite.

«Il nostro è un popolo pacifico, non abbiamo mai invaso territori stranieri, ma ora siamo costretti a difendere con le armi la nostra storia e la nostra cultura. L’aspirazione alla vita e alla pace è nel Dna dell’Ucraina», ha proseguito. «Con la nostra presenza a Roma vogliamo interpretare la situazione odierna, dando attenzione al ruolo dell’arte e al linguaggio artistico che può essere percepito anche nel fragore della guerra».