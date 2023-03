Ucraina ultime notizie. Bakhmut sotto «forte pressione». A Zaporizhzhia 10 morti in attacco russo

Biden e Scholz hanno ribadito il comune impegno alla «solidarietà globale con il popolo ucraino» e ad «imporre costi alla Russia per la sua aggressione all’Ucraina per tutto il tempo necessario», afferma una nota diffusa dalla Casa Bianca, nel giorno in cui la battaglia su Bakhmut vede Kiev prossima al ritiro e a Zaporizhzhia si contano 7 morti per mano russa. Negli Stati Uniti, scrive il New York Times, si lavora a una road map per mettere fine alla guerra, mentre la presidente dell’Eurocamera Metsola, giunta a sorpresa in Ucraina, ribadisce che «la casa dei coraggiosi ucraini è l’Ue»