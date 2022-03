Ucraina ultime notizie. Rinviato secondo round negoziati tra le delegazioni

10:07 Papa: Il popolo ucraino sta soffrendo, portiamolo nel cuore



Il Papa nell’udienza generale ha ricordato soprattutto gli anziani in Ucraina in queste ore nei rifugi per sfuggire alle bombe e ha indetto per oggi una giornata di preghiera e digiuno per la pace. All’udienza di stamane, oltre a ringraziare i polacchi per l’accoglienza dei profughi, ha poi ringraziato uno degli speaker, le persone che nell’udienza generale del mercoledì riassumono la sua catechesi nelle varie lingue. “Questo frate francescano, che fa adesso lo speaker in polacco, è ucraino. I suoi genitori sono in questo momento nei rifugi sotto terra per difendersi dalla bombe in un posto vicino a Kiev e lui continua a fare il suo dovere qui con noi. Accompagnando lui, accompagniamo tutto il popolo che sta soffrendo per i bombardamenti, i suoi genitori anziani e tanti anziani che sono sotto terra per difendersi. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo e grazie a te - ha concluso Papa Francesco rivolgendosi al frate - per continuare il tuo lavoro”.