Ucraina ultime notizie. Gb, in Donbass successi marginali russi e migliaia di morti. Bombardamenti russi su Kherson, uccisi tre civili

9:36 Putin firma nuova strategia per “ridurre dominio Occidente”



Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una nuova strategia di politica estera russa volta a ridurre il “dominio” occidentale e identificare Cina e India come partner chiave per il futuro. Lo riporta il Guardian, secondo cui il nuovo documento cementa la profonda rottura in stile Guerra Fredda tra la Russia e l'occidente a causa dell'offensiva di Mosca in Ucraina. “La Federazione Russa intende dare la priorità all'eliminazione delle vestigia del dominio degli Stati Uniti e di altri paesi ostili nella politica mondiale”, recita il documento.

Il termine “Paesi ostili” è usato dalla Russia per riferirsi a quei Paesi, in particolare in Europa e Nord America, che hanno condannato la campagna militare di Mosca in Ucraina e adottato sanzioni, scrive ancora il Guardian.

Vladimir Putin (Alexei Babushkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)