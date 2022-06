Ucraina, ultime notizie. L’Intelligence di Kiev attende la svolta in agosto

11:11 Di Maio, blocco grano mette in grossa difficoltà Paesi più vulnerabili

«C’è un tema legato al grano bloccato nei porti ucraini dalle navi russe, 60 milioni di tonnellate, ma c’è anche un tema più grande che riguarda il costo generale del grano che sta mettendo in grossa difficoltà Paesi più vulnerabili, come nell’America Latina e alcuni Paesi dell’Africa».

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto all’apertura di «Mediterraneo wine & food and travel» al Castel dell’Ovo di Napoli. «Il tema del grano bloccato nei porti ucraini dalle navi russe - ha aggiunto Di Maio - non riguarda solo il costo del prodotto agroalimentare al supermercato. Il problema vero è che scatenerà una serie di effetti che non possiamo prevedere fino alla fine: nuovi colpi di Stato, proliferazione di organizzazioni terroristiche, instabilità politiche, avanzamento di formazioni paramilitari, e potrebbe incidere sui fenomeni migratori.

Il grano e l’alimentazione oggi in crisi produce effetti politici in tutto il mondo. Dobbiamo tenerlo presente perché sarà alla base di tutte le iniziative delle prossime ore come organizzazioni internazionali per sbloccare i porti ucraini e consentire ai Paesi di avere quello che serve».

