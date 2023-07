Ucraina ultime notizie. Russia: droni ucraini colpiscono 2 edifici a Mosca, 1 ferito. Cina: allarme rosso per tifone Doksuri, 20mila evacuati

13:26 Medvedev, forze armate russe evitano guerra nucleare

“Le nostre forze armate, respingendo la controffensiva del nemico collettivo, proteggono i cittadini della Russia e la nostra terra. Questo è ovvio per tutte le persone perbene. Ma oltre a questo, impediscono un conflitto mondiale. Dopotutto, se immaginate che l’offensiva degli ucraini con il sostegno della Nato abbia successo e sequestrino parte della nostra terra, allora dovremmo, in virtù delle regole del decreto del Presidente della Russia del 06/02/2020, andare con l’uso di armi nucleari. Semplicemente non c’è altra via d’uscita. I nostri nemici devono pregare per i nostri soldati. Non permettono che il fuoco nucleare globale divampi”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, sul suo canale Telegram.