Ucraina, ultime notizie. Sei mesi di guerra: di nuovo sirene di allarme aereo a Kiev. Bombe a Zaporizhzhia

12:10 Shoigu: la Russia rafforza la prontezza operativa in Asia centrale

La Russia sta innalzando il livello di prontezza operativa nelle sue basi militari in Kirghizistan e Tagikistan, temendo che la situazione di caos in Afghanistan possa mettere a rischio la stabilità nell’Asia centrale con la diffusione del terrorismo islamico e il traffico di droga. Lo ha detto il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, partecipando a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, ad una riunione dei ministri della Difesa della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). «Stiamo innalzando la prontezza operativa delle basi russe in Kirghizistan e Tagikistan e altre forze in risposta a potenziali situazioni di crisi», ha affermato Shoigu, citato dall’agenzia Tass. La situazione in Afghanistan, dove organizzazioni terroristiche quali l’Isis e Al Qaida stanno aumentando la loro attività, «rimane una sfida seria alla sicurezza nell’Asia Centrale», ha sottolineato il ministro di Mosca. «Mentre la situazione sociale ed economica (in Afghanistan) si deteriora - ha aggiunto Shoigu - è in atto un processo per imporre l’ideologia del radicalismo religioso e dilaga il traffico di droga e la criminalità attraverso i confini».