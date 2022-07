Ucraina ultime notizie. Renault: 1,6 mld perdite semestre dopo uscita dalla Russia

6:49 Zelensky, Russia sponsor del terrorismo

«Solo nella prima metà di questa giornata, e solo a Kiev, ci sono stati quattro allarmi aerei. L’esercito russo ha lanciato attacchi missilistici contro gli Oblast di Kiev, Kropyvnytskyi e Mykolaiv, ha continuato una serie di assalti strategicamente insensati e brutali al Donbass. Ringrazio tutti coloro che respingono questo terrore». Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, su Telegram. «E voglio anche ringraziare i senatori americani che hanno approvato all’unanimità la risoluzione che chiede al Dipartimento di Stato americano di riconoscere la Russia come uno Stato sponsor del terrorismo», ha aggiunto. «Si può prendere un giorno qualsiasi in Ucraina dopo il 24 febbraio per vedere che nessuno al mondo investe più della Russia nel terrorismo. Questo ha davvero bisogno di una risposta legale a livello globale. E non c’è alcuna ragione razionale per cui una tale reazione non dovrebbe verificarsi, in particolare negli Stati Uniti».