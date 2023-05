Ucraina ultime notizie. Bombe russe su Ucraina dopo attacco al Cremlino. Cina invita alla calma

7:59 Russia, a fuoco serbatoio di stoccaggio in raffineria dopo attacco drone



Il serbatoio di stoccaggio dei prodotti petroliferi della raffineria di Ilskyn, nella parte meridionale della regione di Krasnodar, in Russia , è andato a fuoco in nottata a seguito dell’attacco di un drone non identificato. A renderlo noto è stata la Tass, citando il dipartimento regionale del ministero russo per le emergenze e precisando che l’incendio è stato domato poco dopo le 5 di questa mattina ora locale, due ore dopo l’intervento delle squadre di emergenza. Non ci sono stati feriti. Un altro serbatoio di stoccaggio di petrolio aveva preso fuoco nell’insediamento di Volna, nel territorio di Krasnodar, alle prime ore di ieri.