Ucraina, ultime notizie. Otto missili russi nella notte su Zaporizhzhia

6:47 Ucraina al centro dell’Assemblea Onu: Zelensky si collega in video

La guerra in Ucraina tiene banco alla prima Assemblea Generale dell’Onu interamente di persona dall’inizio della pandemia di Covid, con i leader del mondo che tornano a New York (dopo la versione ibrida dell’anno scorso) per confrontarsi su alcune delle maggiori crisi globali. Solo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe inviare un messaggio pre-registrato, dopo il via libera del Parlamento delle Nazioni Unite al suo intervento virtuale, anche se fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro non escludono che il leader di Kiev alla fine decida di partecipare di persona (il suo intervento è in calendario mercoledì, salvo cambiamenti dell’ultima ora). A New York è attesa la first lady, Olena Zelenska, e ci sarà sicuramente il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba.