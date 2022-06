Ucraina ultime notizie. Zelensky, Cina usi la sua influenza per fermare la Russia

10:58 Energoatom contro l’Aiea, «mai invitato Grossi a Zaporizhia»

“Mai invitata l’Aiea a Zaporizhia”. Anzi. Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel Paese e del disarmo dei tre reattori superstiti della centrale di Černobyl, smentisce il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, che ieri ha annunciato una missione dell’Agenzia alla centrale di Zaporizhia. “L’Ucraina ci ha richiesto, e noi andremo lì”, ha twittato ieri Grossi. Ma Energoatom oggi smentisce categoricamente l’invito: “La parte ucraina non ha invitato Grossi a visitare la centrale di Zaporizhia e in precedenza gli ha già negato tale visita, sottolineando che una missione alla centrale sarà possibile solo quando il nostro Paese ne riprenderà il controllo”. In un lungo post pubblicato sul suo canale Telegram, Energoatom solleva non pochi dubbi sull’operato dell’Aiea, sui motivi di una missione a Zaporizhia e sui rapporti con i russi, che al momento controllano la centrale. “Consideriamo questo messaggio del capo dell’Aiea come un altro tentativo di arrivare alla centrale di Zaporizhia con qualsiasi mezzo per legittimare la permanenza degli occupanti e di fatto per approvare tutte le loro azioni. Con conclusioni del tipo ’la stazione continua a funzionare in sicurezza, lo sfondo delle radiazioni è normale, non ci sono perdite di radiazioni, i materiali nucleari sono tenuti al sicuro’”, scrive l’azienda di Stato ucraina.