Ucraina ultime notizie. Tetto al prezzo del petrolio sul tavolo delle nuove sanzioni Ue a Mosca

12:52 Ue discute approccio comune a russi che lasciano il Paese

A livello Ue “stiamo discutendo con gli Stati membri” sui modi per aiutare l’Ucraina e su come “rispondere al coraggio delle persone” che in Russia si oppongono alla guerra contro Kiev, questo “tenendo conto degli interessi e della sicurezza degli Stati membri”. Lo dice il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Peter Stano, rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, in merito ai russi che cercano di lasciare il Paese dopo che il presidente Vladimir Putin ha decretato la mobilitazione parziale per proseguire la guerra in Ucraina. La portavoce per gli Affari Interni Anitta Hipper ricorda comunque che “l’accesso di una persona che chiede asilo nell’Ue deve essere garantito”, specificando che ogni richiesta deve essere “esaminata individualmente. Lavoriamo con gli Stati membri per un approccio comune”, tenendo conto delle esigenze sotto il profilo della “sicurezza” interna.