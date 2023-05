Ucraina ultime notizie. Casa Bianca, in debito con giornalisti uccisi in Ucraina. Gb vuole Wagner in lista terroristi come Isis e al-Qaeda

7:11 Vertice Lula-Rutte a Brasilia: ora diplomazia



Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha incontrato il primo ministro olandese Mark Rutte al Palazzo Planalto di Brasilia per discutere un’ampia gamma di argomenti, come la guerra in Ucraina , l’accordo Ue-Mercosur, i cambiamenti climatici, l’Amazzonia e le relazioni economiche e commerciali tra il due paesi, nonché le prospettive di ripresa dell’economia globale.

Gran parte della riunione durata quasi due ore, si è appreso, è stata dedicata alla difficile situazione in Ucraina, In essa il premier olandese ha comunicato a Lula che per gli europei la guerra è una questione esistenziale in cui sono in gioco valori costitutivi della tradizione del Vecchio continente.

Da parte sua il capo dello Stato brasiliano, ha riferito il portale di notizie Uol, ha indicato che “il Brasile ha le sue ragioni per proseguire sulla strada di un possibile compromesso”, ribadendo che, anche con un voto all’Onu, Brasilia ha condannato fermamente “l’occupazione dell’ Ucraina ”, dicendosi però convinto che questo “è il tempo della diplomazia e non quello della guerra”.

Lula ha ricordato di aver già parlato delle prospettive di raggiungere la pace in Ucraina con vari Paesi, come Cina e Stati Uniti, e che tornerà a parlarne in occasione del G7 in Giappone. “La continuazione della guerra - ha poi detto - porterà solo altre morti, per questo abbiamo bisogno di qualcuno che parli di pace, e il Brasile è disposto a farlo. Credo che sia possibile - ha concluso - e se pensassi di non poter avere successo, non mi sarei impegnato”. Rutte ha difeso l’invio di armi all’Ucraina all’inizio del conflitto: “Se non lo avessimo fatto, Kiev sarebbe caduta già nella prima settimana”, per cui “appoggeremo l’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”, ha detto il premier olandese.