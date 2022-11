Ucraina ultime notizie. Intelligence Gb, «Russia ha ricevuto almeno 100 tank da Bielorussia»

11:00 Lavrov, «accordo va applicato anche a grano e fertilizzanti russi»

L’accordo raggiunto lo scorso 22 luglio a Istanbul sull’esportazione dei cereali bloccati nei porti dell’Ucraina ’’va applicato anche al grano e ai fertilizzanti russi, ma non ci sono segnali in questa direzione’’. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri di Mosca Sergei Lavrov in visita ad Amman, in Giordania, dicendo che da parte delle Nazioni Unite andrebbero prese misure serie per sbloccare ’’al più presto’’ l’export di prodotti alimentari e fertilizzanti russi. “Come sapete, è ripresa l’attuazione della parte ucraina dell’accordo, ma non si vede ancora alcun risultato per quanto riguarda la seconda parte del pacchetto, proposta a suo tempo dal segretario generale dell’Onu Guterres e che comporta la rimozione di ogni ostacolo all’esportazione di fertilizzanti e cereali russi”, ha affermato il ministro degli Esteri russo citato dalla Ria Novosti. ’’Abbiamo ancora una vota chiesto al Segretario generale delle Nazioni Unite di rispettare gli impegni che si è preso di sua iniziativa’’, ha aggiunto Lavrov in conferenza stampa.