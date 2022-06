Ucraina, ultime notizie. Kiev sotto attacco. Severodonetsk divisa a metà. Papa: fermare la distruzione delle città

11:56 Media spagnoli: in arrivo da Madrid carri armati e missili antiaereo

La Spagna fornirà all’Ucraina moderni carri armati di fabbricazione tedesca. Lo rivela il quotidiano El Pais, che cita fonti del ministero della Difesa, precisando che i Leopard 2 A4 si trovano al momento nei depositi militari e dovranno essere preparati per l’uso prima del dispiegamento in Ucraina. L’addestramento avverrà inizialmente in Lettonia e poi in Spagna. El Pais rivela anche che Madrid potrebbe anche fornire una batteria di missili antiaereo a corto raggio Shorad Aspide, prodotti dalla Mbda, non più in uso alle forze militari spagnole. Si tratta di un salto di qualità da parte della Spagna, che finora si era limitata a inviare all’Ucraina munizioni, dispositivi di protezione individuale e armi leggere come lanciagranate e mitragliatrici.