Ucraina, ultime notizie. Al via esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia. A Dnipro si scava ancora dopo raid su condominio

7:00 500 soldati ucraini iniziano addestramento speciale in Germania

Il presidente del Joint Chiefs of Staff afferma che il nuovo e ampliato addestramento al combattimento delle forze ucraine è iniziato in Germania. L’obiettivo è riportare un battaglione di circa 500 soldati sul campo di battaglia per combattere i russi nelle prossime cinque-otto settimane. Il generale Mark Milley afferma che le truppe addestrate hanno lasciato l’Ucraina pochi giorni fa per dirigersi in Germania. Il cosiddetto addestramento combinato alle armi ha lo scopo di affinare le capacità delle forze ucraine in modo che siano meglio preparate a lanciare un’offensiva o contrastare qualsiasi ondata di attacchi russi. Milley ha parlato domenica ai giornalisti in viaggio con lui a Bruxelles.