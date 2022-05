Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, Russia è «minaccia all’ordine mondiale»

6:51 Giappone annuncia nuove sanzioni alla Russia

Nuove sanzioni finanziarie alla Russia decise dal Giappone, per allinearsi alle misure imposte dai Paesi del G7. Tokyo ha comunicato il congelamento di ulteriori asset della Sberbank e della sua consociata Alfa Bank, oltre al bando per i cittadini e le compagnie giapponesi di eseguire investimenti in Russia che garantiscano una partecipazione di oltre il 10% del capitale azionario, così come saranno vietati prestiti superiori alla durata di un anno. Secondo i dati del ministero delle Finanze nipponico, nel 2021 il Giappone ha investito 61,2 miliardi di yen, l’equivalente di 446 milioni di euro in Russia. Sebbene il divieto abbia lo scopo di colpire i nuovi investimenti nella Federazione Russa, l’impatto sulle aziende giapponesi sarà significativo, ammette il ministero. Attualmente tra gli imprenditori nipponici a Mosca prevalgono le difficoltà nella gestione della logistica per via della chiusura delle principali reti di scambio - che saranno accentuate dall’impossibilità di raccogliere nuovi fondi per sostenere le attività in essere.