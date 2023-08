Ucraina, ultime notizie. Sventato attentato a Zelensky, arrestato informatore russo. Titanio ucraino nei missili di Mosca

14:09 Iran, non abbiamo dato droni a Mosca da usare contro Kiev

Nonostante una cooperazione nel settore della Difesa in anni recenti tra Teheran e Mosca, «l’Iran non ha mai dato a nessuno alcun tipo di drone da utilizzare in Ucraina». Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riporta Iran, tornando a negare le accuse secondo cui Teheran avrebbe fornito droni a Mosca poi utilizzati nel conflitto contro Kiev.

I documenti che proverebbero la fornitura di droni iraniani, presentati durante colloqui in Paesi terzi tra funzionari di Kiev e di Teheran, non sono validi, ha affermato Amirabdollahian durante una visita a Tokyo aggiungendo che «un rapporto pubblicato in Giappone ha confermato che la maggior parte delle armi utilizzate in Ucraina sono state fornite dagli Usa e da alcuni Paesi occidentali», riporta Irna. Gli Usa e i Paesi occidentali dovrebbero smettere di muovere accuse prive di fondamento contro la Repubblica islamica, ha detto Amirabdollahian.