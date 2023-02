Ucraina, ultime notizie. Medvedev: useremo il nucleare in caso di attacchi alle regioni russe

08:06 Wall Street Journal: 13 aziende turche esportano beni alla Russia

Almeno 13 aziende turche hanno esportato in Russia beni americani per almeno 18,5 milioni di dollari a 10 società russe sanzionate dagli Stati Uniti per il loro ruolo nella guerra contro l’Ucraina. Lo rivela il Wall Street Journal da Istanbul precisando che si tratta di plastica, articoli di gomma e veicoli oltre ad altri 15 milioni di generatori elettrici e altri prodotti made in Usa. Tra le società russe sanzionate che hanno ricevuto importazioni dalla Turchia c’erano una sussidiaria della Russian Tactical Missiles Corp - che produce armi per la marina russa - e Promtekhnologiya, che è stata colpita dalle sanzioni per aver fabbricato fucili per le forze armate russe.