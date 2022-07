Kadirov, filorussi nel centro di Lysychansk. Kiev: colpito deposito munizioni russo

1:40 Save the Children, «21 bambini uccisi o feriti in escalation di questa settimana»

Almeno 21 bambini sono rimasti uccisi o feriti in un’orribile settimana di violenze a seguito dell'escalation di attacchi contro le aree civili in Ucraina. Dal 24 febbraio sono almeno 330 i minori uccisi e quasi 500 quelli feriti, denuncia Save the Children, organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. L'Organizzazione condanna con la massima fermezza gli attacchi ai civili e alle infrastrutture civili e chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione dei più vulnerabili, come i bambini Quattro bambini sono stati uccisi e altri 17 feriti in soli sei giorni in una tragica escalation di attacchi contro aree civili in Ucraina. Solo ieri, 18 persone, compresi alcuni bambini, sarebbero state uccise o ferite in attacchi missilistici contro un condominio e un resort a Odessa, nell’Ucraina meridionale.