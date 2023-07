Ucraina, ultime notizie: Putin: useremo bombe a grappolo se lo fa Kiev. Destituito un altro generale russo

8:48 Fonti russe: un altro generale è stato destituito

Diverse fonti russe hanno riferito che la leadership militare russa ha destituito il generale Vladimir Seliverstov, comandante della 106sima divisione aviotrasportata, come riporta il Kyiv Independent. L’Institute for the Study of War ha affermato nella sua ultima valutazione che il motivo del licenziamento di Seliverstov è attualmente sconosciuto, ma fonti russe hanno ipotizzato che potrebbe essere “associato alla reputazione di Seliverstov di parlare a nome dei suoi soldati”. Non ci sono però ancora conferme ufficiali del suo allontanamento. Fonti russe hanno affermato che la 106a divisione aviotrasportata opera nell’area di Bakhmut da gennaio.