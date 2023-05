Ucraina, ultime notizie. Putin: contro di noi guerra, Occidente vuole distruggerci

Esplosioni nella notte a Kiev, con l’allerta antiaerea diramata in 14 regioni dell’Ucraina. Putin oggi sarà alla parata dell’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale, mentre Zelensky sceglie di celebrare la festa dell’Europa e si prepara ad accogliere la presidente della Commissione von der Leyen. Gli Usa forniranno 1,2 miliardi di dollari in più in aiuti militari a lungo termine a Kiev