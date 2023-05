Ucraina ultime notizie. Dopo viaggio in Europa Zelensky riunisce Stato maggiore. Kiev, abbattuti 7 missili ipersonici russi

14:12 Volkswagen: Mosca autorizza vendita attività russe per 125 milioni di euro

Il Gruppo Volkswagen ha ricevuto l’approvazione per la vendita delle sue attività in Russia per 125 milioni di euro al concessionario di automobili locale Avilon. Lo riferisce l’agenzia Interfax , secondo cui il via libera sarebbe arrivato già ad aprile. La casa automobilistica tedesca nel 2007 aveva aperto uno stabilimento a Kaluga, a circa 200 chilometri a sud-ovest di Mosca, impianto che occupa oltre 4 mila dipendenti. Nella primavera del 2022, dopo l’invasione russa in Ucraina, VW, insieme ad altre case automobilistiche occidentali, ha cessato la produzione nel paese. Avilon acquisirà il pieno controllo di Volkswagen Group Rus e delle sue sussidiarie, comprese diverse società per la vendita di camion a marchio Scania. La fabbrica di Kaluga è considerato l’asset più importante di VW in Russia. Secondo il vice primo ministro russo Denis Manturov, sarebbe in corso la ricerca di una società che si faccia carico di riavviare l’impianto di produzione.

La vendita è stata ritardata da una causa intentata dall’ex partner produttivo di VW, Gaz, noto in epoca sovietica per la realizzazione della limousine Volga. Gaz aveva citato in giudizio VW per danni per la risoluzione dell’accordo, richiesta respinta da un tribunale russo. Il ritiro delle case automobilistiche occidentali ha portato a un significativo calo della produzione di veicoli in Russia: secondo l’associazione delle imprese del settore AEB, nel 2022 sono state vendute solo 687.000 auto nuove, rispetto a 1,667 milioni nell’anno precedente. Nel frattempo alcuni impianti sono stati rilevati da investitori russi; spesso a un prezzo simbolico e con opzione di riacquisto. La scorsa estate, ad esempio, la casa automobilistica francese Renault ha ceduto allo stato russo la sua quota di maggioranza in Lada Avtovaz per 1 euro, ma con la possibilità di riacquistarla in futuro.