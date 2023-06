Ucraina, ultime notizie. Putin annuncia l'arrivo dei nuovi missili Sarmat. «La controffensiva ucraina rallenta»

12:10 Kiev, “da inizio guerra danni ad ambiente per 52 miliardi euro”

La guerra con la Russia ha causato danni all’ambiente in Ucraina per più di 52 miliardi di euro, oltre a danni ambientali che non possono essere stimati in termini monetari: lo ha detto il ministro della Protezione ambientale e delle risorse naturali ucraino, Ruslan Strilets, durante una conversazione con i ministri dell’Ambiente dell’Ue. Lo riporta Ukrinform. Insieme ai Paesi partner, l’Ucraina ha sviluppato metodologie uniche per valutare le perdite ambientali, ha affermato il ministro, sottolineando che dall’inizio dell’invasione nel febbraio dell’anno scorso “le perdite hanno già superato i 52 miliardi di euro”.

“Purtroppo ci sono cose che non potremo mai ripristinare. Si tratta degli ecosistemi che sono stati spazzati via nel Mar Nero dopo l’esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka. Si tratta di 20.000 animali potenzialmente morti. Si tratta di specie endemiche che si trovavano solo nel sud dell’Ucraina. Si tratta di perdite che non possono essere stimate in termini monetari”, ha aggiunto Strilets.