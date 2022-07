Ucraina, ultime notizie. Russia e Ucraina, firmata intesa sul export grano. Usa: nuovi aiuti per Kiev, anche droni e missili

16:15 Via libera Ue a quinta tranche da 500 mln per armi a Kiev

Il Consiglio dell’Ue ha dato il via libera definitivo alla quinta tranche del valore di 500 milioni di euro per fornire assistenza militare tramite lo European Peace Facility. Il contributo dell’Ue nell’ambito dell’Epf per l’Ucraina ammonterà ora a 2,5 miliardi di euro. In linea con le attuali priorità espresse dal governo ucraino e con il sostegno finora fornito, le misure di assistenza consistono in 490 milioni di euro per equipaggiamenti militari destinati a fornire forza letale a scopo difensivo e 10 milioni di euro destinati a coprire la fornitura di equipaggiamenti e forniture, come dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante.

“L’Ue rimane concentrata e ferma nel suo sostegno all’Ucraina nella sua lotta per la libertà e l’indipendenza. L’Ucraina ha bisogno di più armi; noi le forniremo. In questo contesto, gli Stati membri dell’Ue hanno deciso di mobilitare una quinta tranche di assistenza militare di 500 milioni di euro, per un totale di 2,5 miliardi di euro di equipaggiamento militare per le forze armate ucraine”, ha dichiarato Josep Borrell, Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Ue.