Ucraina ultime notizie. Von der Leyen: blocco gas è ricatto, ma siamo preparati. Austria: continuiamo a pagare in euro

10:45 A Melitopol russi preparano banca, rublo diventa valuta

Nell’ottica di una presenza ’di lungo periodo’ a Melitopol i russi si stanno muovendo per creare un proprio sistema finanziario e introdurre il rublo come valuta di riferimento, al posto della grivna di Kiev. Lo riferiscono i media locali che spiegano come - dopo aver preso il controllo della Oschadbank locale (chiusa, come la UkrGazbank) - i russi stanno lavorando per trasformarla in una filiale della SberBank. Un team di operatori finanziari - si spiega - sarà presto inviato in Russia, a Rostov, per seguire corsi di formazione mentre nelle prossime settimane è prevista l’introduzione nella regione del rublo.