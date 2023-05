Ucraina ultime notizie. Fonti Usa dal G7: non impediremo ad alleati di inviare jet a Kiev

8:00 Dai calcoli del Pentagono spunta un “tesoretto”: altri 3mld per Kiev

Un esame delle stime del valore degli aiuti militari finora inviati all’Ucraina ha svelato un “tesoretto” di 3 miliardi di dollari, che potrà ora essere impiegato per nuovi aiuti a Kiev. Lo hanno riferito al Congresso funzionari del dipartimento della Difesa e del dipartimento di Stato, secondo quanto riporta il New York Times. Il nuovo conteggio consentirà al Pentagono di fornire alle truppe ucraine ulteriori aiuti militari, senza dover ricorrere ad un nuovo via libera del Congresso, prima della fine dell’anno fiscale in corso. Fonti del Congresso hanno riferito al Nyt che i funzionari dell’Amministrazione al momento non hanno fornito dettagli su come si è giunti a stabilire la cifra di 3 miliardi di dollari, se non che la stessa è frutto di una serie di aggiustamenti interni.