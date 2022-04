Ucraina ultime notizie. Kiev, su Mariupol drone russo con sostanze tossiche. Putin: proteggere il Donbass dal genocidio

11:23 A Mosca armi dall’Iraq attraverso reti contrabbando Iran

“La Russia sta ricevendo munizioni e hardware militare provenienti dall’Iraq per il suo sforzo bellico in Ucraina con l’aiuto delle reti di contrabbando di armi iraniane, secondo i membri delle milizie irachene sostenute dall’Iran e i servizi segreti regionali”. E’ quanto scrive il Guardian. “Lanciarazzi RPG e missili anticarro, così come sistemi lanciarazzi di progettazione brasiliana”, sarebbero stati “spediti in Russia dall’Iraq”, afferma il media britannico. “Un sistema missilistico Bavar 373 di fabbricazione iraniana, simile al russo S-300, è stato anche donato a Mosca dalle autorità di Teheran, che hanno anche restituito un S-300, secondo una fonte che ha aiutato a organizzare il trasporto”. “L’utilizzo del traffico di armi segnerebbe un drammatico cambiamento nella strategia russa, dato che Mosca è costretta ad appoggiarsi all’Iran, suo alleato militare in Siria, in seguito alle nuove sanzioni innescate dall’invasione in Ucraina” e “gli sviluppi hanno anche enormi implicazioni per la direzione e il volume degli scambi nel traffico internazionale di armi”, scrive ancora il Guardian.