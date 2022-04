Ucraina ultime notizie. Russi distruggono piste aeree Poltava e Dnipro

8:28 Segretario difesa Kiev: molte battaglie davanti a noi

«Abbiamo molte battaglie davanti a noi, quindi non consiglio a nessuno di rilassarsi. La situazione non è così felice come tutti vorremmo>. Lo ha detto - come riporta il Guardian - il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Olexiy Danylov, in un’intervista alla televisione ucraina e commentando il ritiro delle forze russe da alcune città ucraine. «Vorrei che tutti si rendessero conto - ha aggiunto - che Putin non abbandona l’idea di distruggere l’Ucraina. Ora sta ricostruendo le sue forze armate per continuare gli attacchi. Hanno bisogno di una vittoria. Hanno la data sacra del 9 maggio e per quella data hanno l’obiettivo di concludere tutto con una parata della vittoria». «Dietro la liberazione di ogni città - ha concluso - ci sono le vite perdute dei nostri uomini e donne. C’è un prezzo alto per noi per il loro ritiro».