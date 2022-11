Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale ad hoc su crimini Russia

9:14 Von der Leyen, congelare beni oligarchi e Banca centrale russa

«La Russia deve anche pagare finanziariamente per la devastazione che ha causato. Il danno subito dall’Ucraina è stimato in 600 miliardi di euro. La Russia e i suoi oligarchi devono risarcire l’Ucraina per i danni e coprire i costi per la ricostruzione del Paese. E abbiamo i mezzi per far pagare la Russia. Abbiamo bloccato 300 miliardi di euro di riserve della Banca centrale russa e abbiamo congelato 90 miliardi di euro di denaro degli oligarchi russi». Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio su Twitter.

«A breve termine potremmo creare con i nostri partner una struttura retributiva per gestire questi fondi e investirli - ha spiegato -. Utilizzeremmo quindi i proventi per l’Ucraina e una volta revocate le sanzioni, questi fondi dovrebbero essere utilizzati in modo che la Russia paghi l’intero risarcimento per i danni causati all’Ucraina. Lavoreremo su un accordo internazionale con i nostri partner per renderlo possibile e insieme possiamo trovare modi legali per arrivarci. Gli orribili crimini della Russia non rimarranno impuniti».