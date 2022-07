Ucraina ultime notizie. Lavrov: Russia pronta a colloqui con Ankara e Kiev su grano

9:16 Lavrov, non premeremo su Usa per ripresa contatti

L’iniziativa di fermare i contatti tra Mosca e Washington sull’Ucraina non è stata presa dalla Russia ma dagli Stati Uniti e la Russia non ha intenzione di imporsi su Washington per riavviare i colloqui: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lo riporta la Tass. «Non siamo noi che abbiamo cessato i contatti reciproci. Questo è stato fatto dagli Stati Uniti», ha affermato Lavrov. «È tutto ciò che posso dire. Non corriamo dietro a nessuno, offrendo di incontrarci. Se non lo vogliono, è una loro scelta», ha sottolineato.