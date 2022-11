Ucraina ultime notizie. G7 chiede a Russia di estendere accordo sul grano. Kiev, 450mila case senza luce

Il G7 avverte Mosca che non permetterà di far patire fame e freddo alla popolazione ucraina e continuerà a fornire aiuti. Zelensky ha ribadito che con la Russia, almeno per ora, non si tratta, e non andrà al G20 di Bali se ci sarà Putin. Per il presidente ucraino, inoltre, dall’Aiea la prova chiara e inconfutabile che non ci sono stati preparativi per una “bomba sporca” in Ucraina.