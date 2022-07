Ucraina ultime notizie. Capo Stato maggiore Usa: “Donbass non ancora perso”

19:43 Inchiesta AP, abusi diritti su ucraini mandati in Russia

Sono circa 2 milioni i rifugiati ucraini che sono stati mandati in Russia, secondo quanto riferito sia da fonti ucraine che russe. Associated Press ha realizzato un’inchiesta, basata su decine di interviste, da cui risulta che il viaggio degli ucraini verso la Russia non inizia con una pistola puntata alla testa, ma con il fatto che vengono messi davanti alla seguente scelta: morire in Ucraina o vivere in Russia.

AP ha ricostruito che chi sceglie di andare in Russia inizia un viaggio surreale durante il quale affronta spesso abusi di diritti umani: deve passare attraverso una serie di quelli che sono noti come ’punti di filtraggio’, in cui i trattamenti oscillano dagli interrogatori alle perquisizioni in cui le persone vengono svestite, fino al fatto che ci sono persone che vengono strattonate via e non vengono più viste.

L’Ucraina definisce questi viaggi dei trasferimenti forzati in territorio nemico; la Russia, invece, li presenta come evacuazioni umanitarie di vittime di guerra che già parlano russo e sono grate per una nuova casa. Dall’inchiesta di Associated Press, tuttavia, è emersa anche una rete sotterranea di russi che prova ad aiutare gli ucraini a scappare.