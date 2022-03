Ucraina ultime notizie. Da Kiev a Mariupol città sotto assedio

10:31 Vialli al lavoro con inglese Candy per l'acquisto del Chelsea



L’ex attaccante del Chelsea Gianluca Vialli è al lavoro per l'acquisto del club inglese da Roman Abramovich. L'ex giocatore ed allenatore dei blues, infatti, ha confermato al Daily Mail di lavorare al progetto di Nick Candy, imprenditore immobiliare inglese, per rilevare il club messo in vendita dal magnate russo dopo le sanzioni in seguito alla guerra in Ucraina .

Il promotore immobiliare britannico ha infatti assunto la società di investimento di Vialli insieme al socio Fausto Zanetton , Tifosy Capital & Advisory, per preparare un'offerta formale di circa 2,5 miliardi di sterline per il Chelsea. “Sono orgoglioso e mi sento molto privilegiato di sostenere l'offerta di Mr Candy di acquistare il Chelsea Football Club. Ho incontrato Nick Candy in diverse occasioni nelle ultime settimane e condivido le sue visioni e il suo impegno per rendere il Chelsea il club più riconosciuto e supportato a livello mondiale, oltre a mantenere il continuo successo in campo”, ha spiegato Vialli al Daily Mail.

