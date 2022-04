Ucraina ultime notizie. Visco, recessione poco probabile, guerra è circoscritta. Kiev: Russi hanno ripreso attacchi su Azovstal

13:02 Usa, nessuno può escludere attacco nucleare

«Nessuno può escluderlo. Dato che Vladimir Putin ha già ordinato crimini di guerra terribili e brutali, tutto potrebbe accadere. Potrebbero essere usati diversi tipi di armi catastrofiche». Così Victoria Nuland, sottosegretario di Stato Usa per gli affari politici, risponde a chi le chiede se sia possibile che si arrivi all’uso di armi nucleari in un’intervista a European Pravda rilanciata da Ukrainska Pravda.

Nuland sottolinea come gli Usa in modo molto determinato stiano cercando di rendere «consapevole» il Cremlino” che una simile ipotesi “sarebbe catastrofica non solo per l’Ucraina e il mondo” ma anche per «Putin e la Russia». Putin «sarà ritenuto responsabile per i crimini di guerra già commessi, ma l’uso di armi catastrofiche» farebbe scattare «un livello completamente nuovo e l’Ucraina non sarà lasciata sola. Il costo imposto a Putin e alla Russia di Putin sarebbe astronomico in questo contesto», aggiunge.