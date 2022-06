Ucraina, ultime notizie. Kiev: nuovi colloqui solo dopo rafforzamento sul campo. Macron: la Russia non va umiliata

8:51 Esperti Usa: la Russia difficilmente accelererà le operazioni

La Russia difficilmente sarà in grado di «accelerare» la sua «operazione militare speciale», nonostante le sue affermazioni. Lo spiega il think tank statunitense Institute for the Study of War, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Contrariamente alle affermazioni del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sull’intensificazione della guerra russa contro l’Ucraina, è improbabile che la Russia abbia la forza lavoro e le attrezzature per avanzare oltre Lugansk, viene spiegato.

Palazzine distrutte nella regione di Lugansk (Ap)

Secondo quanto riferito, anche i delegati russi nell’Ucraina orientale avrebbero «unità in prima linea non sufficientemente preparate con forniture mediche», con conseguente basso morale e rifiuto di alcune truppe di tornare in prima linea.