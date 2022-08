Ucraina ultime notizie. Iniziato stop forniture Nord Stream a Ue

7:39 Unicef dona 30 furgoni frigo e 1,5 milioni di vaccini all’Ucraina

L’Unicef invierà all’Ucraina 30 furgoni frigo e oltre 1,5 milioni di dosi di vaccini: lo ha reso noto il ministero della Salute ucraino, secondo quanto riporta Ukrinform. «I vaccini in Ucraina sono trasportati e conservati in stretta conformità con i requisiti stabiliti dal produttore, nonostante le sfide al sistema sanitario portate dall’invasione russa. I veicoli frigo forniti sono la nostra prossima tappa nel miglioramento della ’catena del freddo’, che consentirà non solo di consegnare rapidamente i vaccini alle regioni che ne hanno bisogno, ma anche, tenendo conto del coinvolgimento dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie del ministero della Salute ucraino in questo processo, di applicare l’immunoprofilassi in modo più efficace - ha detto il ministro della Salute, Viktor Liashko -. In questo modo, saremo in grado di garantire un accesso ininterrotto ai vaccini in ogni singola struttura sanitaria. La prima consegna pilota di vaccini ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie prenderà il via nella regione di Leopoli nel prossimo futuro».