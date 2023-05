Ucraina, ultime notizie. Intelligence Kiev: Russia prepara provocazione a Zaporizhzhia

9:22 Ucraina: top gun di Kiev, gli F-16 cambieranno la guerra



I russi «adesso volano coi Sukhoi 35, tremendi intercettori di ultima generazione dotati di un radar potentissimo. Ci buttano giù da 200 chilometri di distanza, neanche li vediamo». Così a Repubblica il «top gun» ucraino Rostyslav Lazarenko. «E’ la peggiore minaccia che ci poteva capitare. Montano il sistema di missili R-37 che è in grado di colpirci da molto lontano, senza entrare nelle zone dove lavora la nostra contraerea. In teoria abbiamo jet che ci coprono, ma non sono affidabili. In missione conto solo su me stesso».

Il suo aereo, dice, non ha nemmeno il radar: «È talmente vecchio che i due missili aria-aria a disposizione neanche li carico perché sono inutili. Viaggio al massimo a mille chilometri all’ora, molto più lento dei caccia russi. Abbiamo ricevuto Mig-29 dalla Polonia e dalla Slovenia, e dei Su-25s dalla Macedonia. Alcuni sono più vecchi dei nostri ma ringraziamo lo stesso chi ce li ha donati».

Al contrario gli F-16 americani farebbero la differenza perché «sono caccia moderni e multiuso. Se li avessimo voleremmo in coppia e avrei finalmente una copertura vera dagli intercettori nemici. Distruggerebbero i loro missili e i russi si terrebbero ben lontani, ed è il motivo per cui gli F-16 cambieranno il corso della guerra in nostro favore. Hanno sistemi di guida totalmente diversi» e per impararli a pilotare «ci vuole tempo, non so quanto. Purtroppo non ho ancora visto annunci ufficiali dell’inizio dell’addestramento dei nostri piloti in Europa».