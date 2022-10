Ucraina ultime notizie. Intesa Onu, Turchia e Ucraina per movimento 16 navi. Vola il prezzo del grano con alt di Mosca

7:08 Intesa Onu, Turchia, Ucraina per movimento oggi 16 navi

Le Nazioni Unite, la Turchia e l’Ucraina hanno concordato un piano di movimento per oggi per 16 navi che si trovano in acque turche. Lo rende noto la missione Onu a Istanbul, come riporta Tass. Il Centro di coordinamento congiunto con sede a Istanbul ha dichiarato in un comunicato che le tre delegazioni hanno anche concordato le ispezioni di 40 imbarcazioni in uscita da effettuare domani, dopo il ritiro della Russia dall’intesa. Nel particolare, il movimento di 16 navi (12 in partenza e 4 in arrivo) previsto per oggi avviene dopo che ieri nessuna nave è passata attraverso il corridoio umanitario marittimo.