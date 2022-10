Ucraina ultime notizie. Kiev, cresce minaccia di offensiva da Bielorussia. Mosca, la Nato vicina allo scontro diretto con la Russia

14:15 Washington Post, i droni “made in Iran” costituiscono un problema

I rottami dei droni ’made in Iran’ usati dalla Russia contro obiettivi civili in Ucraina, gli Shahed-136 che le forze di Kiev hanno soprannominato i “tagliaerba” per il rumore che fanno quando si avvicinano al bersaglio, vengono studiati con attenzione dagli specialisti americani, ma anche estoni, per acquisire informazioni preziose per meglio individuarli e contrastarli prima che colpiscano gli obiettivi. Lo rende noto il Washington Post, denunciando tuttavia che al momento «costituiscono un problema significativo».

Gli analisti di difesa interpellati infatti precisano che i sistemi di difesa in grado di colpirli sono costosi, progettati per minacce più impegnative, come aerei ed elicotteri, e la loro produzione richiede mesi o anni. La strada politica è stata avviata all’Onu, dove è in discussione in queste ore la possibilità che l’invio di queste armi alla Russia, da parte dell’Iran, violi le risoluzioni approvate dopo l’accordo sul nucleare, vale a dire la proibizione di esportare sistemi d’arma con gittata superiore ai 300 chilometri .

I droni iraniani vengono fatti decollare da tre basi militari russe in Crimea e da una quarta postazione in Bielorussia, siti troppo lontani per poter essere colpiti dai lanciarazzi a lunga gittata di provenienza americana. Di fatto, non esiste al momento un sistema unico per contrastarli, emerge. Consiglieri militari iraniani sono stati inviati nelle zone controllate dalla Russia, dove hanno fornito agli operatori le istruzioni tecniche per l’impiego dei sistemi.

Il drone vola ad altitudini basse e ha poche componenti metalliche, ed è quindi difficile intercettarlo con i radar e altri sensori in tempo, prima che colpisca i suoi obiettivi. In ogni caso, Kiev rivendica di averne distrutti 220 dallo scorso 13 settembre.