Ucraina ultime notizie. Polonia consegnerà 4 Mig-29 a Kiev. Pechino a Kiev, riprendere colloqui di pace Ucraina-Russia

10:10 Isw, offensiva della Wagner a Bakhmut è agli sgoccioli

Gli esperti dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW) ritengono che le truppe russe abbiano rallentato le loro operazioni al fronte in Ucraina rispetto alle settimane precedenti. E sostengono che l’attacco del gruppo Wagner a Bakhmut sembra avvicinarsi agli sgoccioli per una serie di difficoltà tanto che, osserva l’istituto statunitense, “le forze russe dovrebbero probabilmente impegnare riserve significative” per sostenere l’accerchiamento di Wagner.

“I recenti progressi di Wagner a nord di Bakhmut suggeriscono - afferma Isw - che la perdita di uomini, artiglieria, ed equipaggiamento nei combattimenti per Bakhmut limiteranno probabilmente la capacità di Wagner di completare uno stretto accerchiamento della città o di guadagnare un territorio rilevante nelle battaglie per le aree urbane. È estremamente improbabile che la conquistare di Zalizianske e di altre piccole città simili a nord di Bakhmut e ad est dell’autostrada E40 aumenti la capacità di Wagner di prendere la stessa Bakhmut o di ottenere altri guadagni significativi dal punto di vista operativo. È quindi probabile che l’offensiva di Wagner su Bakhmut sia sempre più vicina agli sgoccioli. Le forze russe dovrebbero probabilmente impegnare riserve significative per impedirlo. Potrebbero essere in grado di farlo, secondo Isw, che ha osservato elementi di reggimenti aviotrasportati russi dentro e intorno a Bakhmut che al momento non sembrano essere particolarmente impegnati nei combattimenti. I russi potrebbero anche impegnare elementi di altre unità convenzionali, inclusa forse la 2a divisione di fanteria motorizzata, o unità prelevate da altre parti del teatro di guerra. Ma sembra che l’offensiva di Wagner in sé non sarà sufficiente per impadronirsi di Bakhmut”.