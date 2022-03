Ucraina, ultime notizie. Mosca: guerra finirà il 9 maggio. India e Cina chiedono tregua immediata

7:17 Zelensky, militari russi senza dignità né coscienza

In un messaggio rivolto agli stati membri dell’Ue pubblicato su Facebook e riportato dalla Cnn, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che «i militari russi non sanno cosa sia la dignità, cosa sia la coscienza; non capiscono perché apprezziamo così tanto la nostra libertà». Zelensky ha poi affermato che la Russia ha già distrutto 230 scuole e 155 asili, e ucciso 128 bambini in Ucraina. «Città intere e villaggi sono in cenere: non rimane nulla - ha detto -. I militari russi uccidono i giornalisti, anche se hanno visto la scritta ’Press’ su di loro. Potrebbe non essergli stato insegnato a leggere, ma solo a uccidere».