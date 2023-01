Ucraina, ultime notizie. Kiev chiede missili a lunga gittata. Johnson: «Putin minacciò di bombardare il Regno Unito»

6:39 Zelensky chiede armi a lunga gittata

Kiev rafforza il pressing sugli alleati per ricevere armi ancora più potenti e affrontare al meglio le grandi battaglie della primavera, quando il terreno non sarà più gelato. La prima richiesta di Volodymyr Zelensky è quella di missili a lungo raggio, ma il vero obiettivo sono i caccia. E a Washington, ora, la questione inizia ad essere presa in considerazione. Il presidente ucraino, nel messaggio serale alla nazione, ha ringraziato gli alleati, inclusa l’Italia, per gli ultimi «risultati significativi ottenuti nel campo della difesa». E ha auspicato che questo «slancio» sia mantenuto, in due direzioni: «accelerare» con le forniture di armi già concordate e «valutare» l’invio di «nuove tipologie».