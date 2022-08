Ucraina ultime notizie. Kiev attacca la Crimea con i droni. Mosca: armi chimiche contro le nostre truppe

07:47 Besseghini (Arera): costo energia insostenibile, in autunno fase difficile

Il costo dell’energia diventa insostenibile anche per diversi settori dell’economia e per le famiglie del ceto medio, a meno che non intervenga l’Ue con una proposta di tetto per il gas e magari anche con la sospensione del mercato delle quote di emissioni di CO2. Questo il pensiero del presidente dell’Arera - l’Autorità di regolazione energia reti e ambiente - Stefano Besseghini espresso in un’intervista sul Corriere della Sera, dove fa presente che in autunno e in inverno ci sarà una fase critica.